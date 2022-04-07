Главный тренер Вереса Юрий Вирт продолжает поддерживать ВСУ и передал первую часть амуниции для украинской армии.

Вирт сегодня лично передал ВСУ партию касок и раций, приобретенных за деньги, полученные от продажи медали обладателя Кубка УЕФА, сообщает Footboom.

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Но это не все – наставник Вереса ожидает прибытия бронежилетов, которые также должны передать на передовую. Вирт выручил 220 тысяч гривен за продажу медали.

Напомним, Шахтер стал обладателем Кубка УЕФА в 2009 году – в финале "горняки" одолели немецкий Вердер.

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