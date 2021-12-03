"Мы понимаем, что Динамо – чемпион, команда находится на первом месте. У Мирчи Луческу очень большой подбор футболистов, можно сказать, на два-три состава. Поэтому готовимся к очень тяжелой игре.

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У Динамо есть команда единомышленников, выделять кого-то сложно. Но мы будем навязывать свою игру, не должны проиграть в борьбе. Если мы не уступим в этих компонентах, то, при всем уважении к Динамо, сможем рассчитывать на положительный результат", – сказал Вирт в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, поединок между ровенской и киевской командами состоится в субботу, 4 декабря. Начало встречи в 14:00. К слову, Верес – единственная команда Премьер-лиги, которая в текущем сезоне не знала вкуса поражений в домашних матчах.

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