"В настоящее время в Украине тяжелое положение. Каждый человек хочет помочь как может. На сегодняшний день я без оружия, но хотел помочь финансово. Потому я решил выставить на аукцион медаль. Я видел, что в социальных сетях футболисты проводят благотворительные аукционы. Многие выставляют футболки. У меня нет коллекции. Все футболки, которые были, я раздарил. Самым ценным у меня была медаль.

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Когда я сказал жене о своем намерении, она поддержала меня. Я выставил пост в сети, и у людей есть возможность ее купить. Активность есть. Сейчас фаворитом является человек, предложивший за медаль 200 тысяч гривен", – поделился Вирт в комментарии Футбол News.

Напомним, торги завершатся уже сегодня, 24 марта, в 22:00. Все вырученные средства Вирт передаст в поддержку Вооруженных сил Украины, продолжающих защищать наши земли от захватнических рук россиян.

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