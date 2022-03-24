"Нині в Україні важке становище. Кожна людина хоче допомогти як може. На сьогодні я без зброї, але хотів допомогти фінансово. Тому я вирішив виставити на аукціон медаль. Я бачив, що у соціальних мережах футболісти проводять благодійні аукціони. Багато хто виставляє футболки. Я не маю колекції. Усі футболки, які були, я роздарував. Найціннішим у мене була ця медаль.

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Коли я сказав дружині про свій намір, вона мене підтримала. Я виставив пост у мережі, і люди мають можливість її купити. Активність є. Нині фаворитом є людина, яка запропонувала за медаль 200 тисяч гривень", – поділився Вірт у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, торги завершаться вже сьогодні, 24 березня, о 22:00. Усі виручені кошти Вірт передасть на підтримку Збройних сил України, які продовжують боронити наші землі від загарбницьких рук росіян.

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