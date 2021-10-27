"Незабитый пенальти помешал нам обыграть Ворсклу в домашнем поединке первого круга чемпионата. Но игра была, в общем-то, ровной, очень интересной. Ворскла сейчас – один из лидеров чемпионата. Полтавская команда – третья в турнирной таблице.

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Завтра ожидаем тяжелую боевую кубковую игру. Права на ошибку нет. Если в чемпионате можно как-то исправить ситуацию в следующих матчах, то кубковое противостояние состоит из одной игры. Потому завтра нам нужна максимальная концентрация. Если все подойдут с серьезным настроением на игру – можем рассчитывать на проход дальше", – приводит слова Вирта официальный сайт Вереса.

К слову, поединок в рамках 1/8 финала Кубка Украины между Ворсклой и Вересом состоится уже сегодня, 27 октября, в 14:00.

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