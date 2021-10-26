Металлист подошел к поединку в основном составе, которому не хватало разве что Батюшина и Ременюка. При этом харьковчане в четырех последних матчах чемпионата одержали четыре победы, так что ожидался очень тяжелый матч для Александрии. Тем более что гости выставили несколько ослабленный старт – вместо травмированного Ковальца тренерский штаб доверился 20-летнему Мустафаеву, в воротах дебютировал Горох, а на левом фланге обороны появился новичок Фомба.

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В первые 20 минут харьковчане владели инициативой, раскатывая фирменные перепасовки на чужой половине поля в хорошем темпе. Такой футбол вылился в два неплохих момента: на 17-й минуте Фабинью вошел на правый край штрафной и сбросил мяч под удар Протасову (над перекладиной), а на 19-й Крыськив пробил из-за его пределов с рикошетом – Горох остановил сферу на линии ворот. Александрия же выглядела очень пассивно.

Впрочем, именно подопечные Юрия Гуры открыли счет уже на 24-й минуте. Все прошло просто: Спинелли с левого фланга прострелил на левый угол вратарской, а Мустафаев оттуда замкнул в подкате – 0:1! Еще через четыре минуты эта парочка шокировала ОСК Металлист: александрийцы раскатали шикарную комбинацию, в завершении которой Спинелли вывел Мустафаева один на один с Сидоренко – Эмиль свой шанс не упустил. 0:2! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

В раздевалке Юрий Гура провел двойную замену, выпустив Устименко и Кирюханцева вместо Спинелли и Третьякова. Сначала показалось, что этот ход неправильный, ведь Металлист 1925 года сразу пошел вперед и создал два момента: на 51-й минуте Марлисон замыкал прострел Крыськива на 11 метров (Дубра заблокировал удар), а на 52-й Фабинью выстрелил из-за пределов штрафной в левый нижний угол – Горох парировал! Впрочем, на 53-й замена "желто-черных" сработала: Устименко в центре поля зацепился за вынос, выполнив скидку на ход – таким образом, он запустил выход 3-в-1 против голкипера. Копина первым подхватил мяч, сблизился с Сидоренко и обыграл его. 0:3.

Металлист 1925 года не сдался. На 57-й минуте Горох спас Александрию после выстрела Фабинью с линии штрафной под перекладину, на 62-й Голодюк метров с 20-ти закрутил мяч мимо левой штанги, а на 63-й харьковчане забили с углового – Крыськив получил удачный отскок и расстрелял ворота. 1:3! Казалось бы, интрига жива.

Александрийцы так не думали. Уже через пять минут Кирюханцев получил пас от Дрышлюка на левый край штрафной и пробил мимо Сидоренка, попав в штангу, а на 70-й гости праздновали четвертый гол. Отличился все тот же Кирюханцев, замкнувший навес Кожушка из углового. 1:4! После этого все вопросы о победителе были сняты.

Тем не менее после серии замен подопечные Валерия Кривенцова смогли сделать счет почти разгромным. Это удалось свежему Ременюку – он запер прострел Задераки с правого фланга на дальнюю стойку. К сожалению для харьковчан этот гол не стал последним. Уже в компенсированное время Александрия выскочила в очередную контратаку с выходом нескольких исполнителей на свидание с Сидоренко. В результате Устименко получил пас от Кирюханцева и расстрелял пустые ворота. 2:5! Александрия шагает в четвертьфинал.

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