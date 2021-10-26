Мирча Луческу решил обойтись без услуг некоторых игроков в матче 1/8 Кубка Украины против Мариуполя.

Главный тренер Динамо взял с собой 21 футболиста, среди которых три голкипера, информирует пресс-служба клуба.

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В список не попали Супряга, Буяльский, Андриевский и Де Пена. Ранее сообщалось только о повреждении чемпиона мира U-20. Остальные трое выходили на поле в предыдущем поединке против СК Днепр-1 (2:0).

Напомним, матч Мариуполь – Динамо состоится завтра, начало в 17:00. Именно киевляне являются действующим обладателем Кубка Украины.

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