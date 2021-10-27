"Незабитий пенальті завадив нам обіграти Ворсклу у домашньому поєдинку першого кола чемпіонату. Та гра була, загалом, рівною, дуже цікавою. Ворскла зараз – один із лідерів чемпіонату. Полтавська команда – третя у турнірній таблиці.

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Завтра очікуємо на важку бойову кубкову гру. Права на помилку немає. Бо якщо у чемпіонаті можна якось виправити ситуацію в наступних матчах, то кубкове протистояння складається з однієї гри. Тому завтра нам потрібна максимальна концентрація. Якщо всі підійдуть з серйозним настроєм на гру – можемо розраховувати на прохід далі", – наводить слова Вірта офіційний сайт Вереса.

До слова, поєдинок у рамках 1/8 фіналу Кубка України між Ворсклою та Вересом відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, початок о 14:00.

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