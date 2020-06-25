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Вирт назвал главный козырь Ворсклы в финале Кубка Украины

14:17 - Читати українською
Вирт назвал главный козырь Ворсклы в финале Кубка Украины
Юрий Вирт / фото: ФК Верес

Экс-голкипер Шахтера и сборной Украины, а ныне наставник Вереса Юрий Вирт, прокомментировал второй полуфинал отечественного Кубка и поделился мыслями относительно фаворита в финале.

"Все хорошо знают друг друга. Но в финале свою роль может сыграть фактор Юрия Максимова, который и сам кубок принимал в составе Динамо, и в Азербайджане кубок брал, и сейчас твердо намерен получить трофей в Украине, как тренер.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Как оцениваю шансы Динамо и Ворсклы на победу? 50 на 50. Именно так. Матч состоится на нейтральном поле и без зрителей, уравняет шансы финалистов. К тому же, мы видим, что нынешнее Динамо может в одном матче показать отличную игру, а другой – провалить.

Ворскла сейчас неплохо выглядит, и играет стабильно, и в финале отдаст все силы для победы. Полтавчане не избалованы большими победами – у них подобный шанс раз в десять лет выпадает", – поделился Вирт в интервью Footboom.

Напомним, Ворскла стала вторым финалистом Кубка Украины, обыграв Мариуполь в серии пенальти. Главным героем стал 16-летний голкипер Исенко, отразивший три пенальти из пяти.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Ворскла Ворскла Кубок Украины Юрий Юрий Максимов Юрий Юрий Вирт
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