Вірт назвав головний козир Ворскли у фіналі Кубка України

Екс-голкіпер Шахтаря та збірної України, а нині наставник Вереса Юрій Вірт, прокоментував другий півфінал вітчизняного Кубка та поділився думками щодо фаворита у фіналі.

"Всі добре знають один одного. Але в фіналі свою роль може зіграти фактор Юрія Максимова, який і сам кубок брав в складі Динамо, і в Азербайджані кубок брав, і зараз твердо має намір здобути трофей в Україні, як тренер.

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Як оцінюю шанси Динамо та Ворскли на перемогу? Як 50 на 50. Саме так. Матч відбудеться на нейтральному полі і без глядачів, що зрівняє шанси фіналістів. До того ж, ми бачимо, що нинішнє Динамо може в одному матчі показати відмінну гру, а інший – провалити.

Ворскла зараз непогано виглядає, і грає стабільно, і в фіналі віддасть всі сили для перемоги. Полтавчани не розпещені великими перемогами – у них подібний шанс раз на десять років випадає", – поділився Вірт в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Ворскла стала другим фіналістом Кубка України, обігравши Маріуполь в серії пенальті. Головним героєм став 16-річний голкіпер Ісенко, який відбив три пенальті з п'яти.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу