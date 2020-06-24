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ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

24 июня 23:12 - Читати українською
Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла
Мариуполь – Ворскла – видео голов и обзор матча

Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

Первый тайм был за Мариуполем – Горбунов на 37 минуте вывел азовцев вперед в счете. Во второй половине полтавчане пытались отыграться, но удалось это лишь в конце встречи – Кане реализовал пенальти.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

Игра перешла в овертайм, а уже перед самой серией пенальти Максимов решился заменить голкипера – место в воротах занял 16-летний Исенко. Именно он и стал главным героем встречи, отразив три пенальти и выведя Ворсклу в финал Кубка Украины, где полтавчан ожидает Динамо.

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Ворскла Ворскла Кубок Украины Мариуполь - Ворскла Видеоновости Мариуполь Мариуполь
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