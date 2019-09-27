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Вирт: Молодежь Шахтера может получить шанс в матче с Ворсклой

10:09 47 Читати українською
Вирт: Молодежь Шахтера может получить шанс в матче с Ворсклой
Юрий Вирт / ФК Верес

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Ворсклы.

 

"Шахтер идет от матча к матчу, и все силы отдадут во встрече с Ворсклой. Шахтер набрал очень приличный ход, и остановить его будет трудно.

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Полтавчане, безусловно, сделают выводы после крупного поражения от Динамо, но вряд ли встреча с Шахтером станет для них матчем жизни или смерти. После проигрыша со счетом 0:5 «Ворскле» было бы лучше сразиться с кем-то другим, но только не с горняками.

Вполне возможен вариант, что Тайсона и Мораеса оставят в запасе. Тем более, что их есть кем заменить. Многое, конечно, будет зависеть от того, как будет складываться встреча. Но именно сейчас молодежь «Шахтера» может получить шанс", – цитирует Вирта Команда 1.

Шахтер – Ворскла: анонс матча УПЛ

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09:42
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Теги
Шахтер - Ворскла Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла Юрий Вирт Юрий Вирт
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