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Вірт: Молодь Шахтаря може отримати шанс у матчі з Ворсклою

10:09 196 Читать на русском
Вірт: Молодь Шахтаря може отримати шанс у матчі з Ворсклою
Юрій Вірт / ФК Верес

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Ворскли.

 

"Шахтар йде від матчу до матчу, і всі сили віддадуть у зустрічі з Ворсклою. Шахтар набрав дуже пристойний хід, і зупинити його буде важко.

Інцидент з Тайсоном може стати початком поганих тенденцій у Шахтарі, – Олег Федорчук

Полтавці, безумовно, зроблять висновки після поразки від Динамо, але навряд чи зустріч з Шахтарем стане для них матчем життя або смерті. Після програшу з рахунком 0:5 Ворсклі було б краще битися з кимось іншим, але тільки не з "гірниками".

Цілком можливий варіант, що Тайсона і Мораєса залишать в запасі. Тим більше, що їх є ким замінити. Багато чого, звичайно, буде залежати від того, як буде складатися зустріч. Але саме зараз молодь Шахтаря може отримати шанс", – цитує Вірта Команда 1.

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