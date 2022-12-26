Головний тренер Вереса Юрій Вірт розраховує, що вже навесні команда зможе повернутися до Рівного та грати перед своїми вболівальниками на оновленій арені.

"Тут, звичайно, більше знає наш президент. Але я думаю, що навесні стадіон відкриють. Це реальний термін. Реконструкція стадіону Авангард йде повним ходом.

Верес розпочав роботу над зимовими трансферами

Поки що найбільше непокоїть стан футбольного поля. Трава зійшла у листопаді, але зараз зима. Як буде ситуація навесні – побачимо. Дві центральні трибуни мають бути готові. Обидві вони вміщатимуть близько 8 тисяч глядацьких місць. Іван Олексійович (Надєїн – президент Вереса, – прим.) хоче, щоб матч-відкриття на оновленому стадіоні ми провели 9 квітня у грі з Шахтарем", – сказав Вірт у коментарі Sport Arena.

Нагадаємо, на зимову паузу Верес пішов на дев'ятій сходинці, маючи у своєму активі 23 очки.

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