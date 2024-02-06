Мигель Анхель Гонсалес Суарес умер в возрасте 76 лет от бокового амиотрофического склероза. Об этом сообщает AS.

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Голкипер выступал за Реал 18 сезоне с 1968 по 1986 годы. В составе мадридцев он дважды выигрывал Кубок УЕФА, восемь раз добывал титул чемпиона Испании, пять раз становился победителем Кубка Испании и один раз в Кубке лиги. По итогам сезона 1975/76 Мигель Анхель Гонсалес Суарес получил трофей Самора.

Вратарь также провел 18 матчей за сборную Испании, в составе которой участвовал в двух чемпионатах мира: в Аргентине в 1978 и в Испании в 1982.

Мигель Анхель Гонсалес Суарес остался в Реале и после завершения карьеры – работал тренером вратарей, директором клубной базы и представителем "сливочных".

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