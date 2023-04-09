Хавбек Реала Федерико Вальверде и полузащитник Вильярреала Алехандро Баэна оказались на первых страницах газет из-за выяснения отношений с помощью кулаков.

Игрок сборной Уругвая ждал представителя соперников в зоне, где припаркованы автобусы команды гостей. Футболисты устроили словесный спор, завершившийся ударом от Вальверде, утверждает Marca.

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Окружение Федерико признало факт агрессии и объяснило его мотивы. Якобы во время матча Копа дель Рэй 19 января Баэна ударил Феде и сказал ему: "Плач, потому что твой сын не родится". Вчера Алехандро сказал что-то подобное и имитировал крики, поэтому представитель Реала решил отомстить.

Следует заметить, что в начале года жена Вальверде Мина Бонино была близка к потере ребенка во время беременности, но, к счастью, все завершилось хорошо.

"Феде никогда ни с кем не имеет проблем. Это было из-за чего-то очень серьезного, происходящего из прошлого", – объяснило агрессию окружение одноклубника Лунина.

У Вильярреала есть видеозапись события. Алехандро Баэна рассматривает возможность обратиться в полицию, чтобы сообщить об этом инциденте и связанной с ним агрессии.

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