Бывший нападающий "горняков" Богдан Вьюнник, который в одностороннем порядке расторг контракт с дончанами, прокомментировал судебное дело с бывшей командой.

– Срна рассказывал, что Шахтер с вами судится. На каком этапе дело?

– Все в процессе, подробностей я не знаю. Этим делом занимаются юристы.

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– Почему вы не играли за Лехию в прошлом сезоне?

– Я не мог играть, потому что Шахтер подал в суд и ФИФА рассматривала это дело. Я подписал контракт с Лехией не в трансферное окно, поэтому не мог участвовать в официальных матчах. Надеюсь, что в новом сезоне все уладится и я буду играть. В этом или следующем месяце суд должен вынести решение – и все станет понятно.

– Что у вас произошло с Шахтером?

– Я разорвал контракт с Шахтером по своему решению и перешел в Лехию. Причина? Пока что я не могу рассказать, возможно, объясню все чуть позже. Я не хочу сейчас много говорить, потому что большинство людей не понимают причину и т. д. Я все расскажу, когда уже смогу играть, – заявил Вьюнник в комментарии Sport-Express.

Напомним, Богдан – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Выступал в аренде за Мариуполь (2021), Цюрих (2022/23) и Грацер (2023). Зимой 2024-го отказался ехать с "горняками" на сборы и в одностороннем порядке расторг контракт, а уже 6 марта Лехия объявила о подписании соглашения с 22-летним украинцем на правах свободного агента.

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