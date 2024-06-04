Английское издание GiveMeSport опубликовало большой материал о формах сборных-участниц Евро-2024.

Лунин стал уроженцем России – очередное фиаско испанских СМИ с украинцами

Украине уделили особое внимание, поскольку "сине-желтые" сыграют в форме образца еще прошлого чемпионата Европы. Такая ситуация сложилась из-за конфликта с техническим партнером Joma, которая продолжает одевать российские команды.

Впрочем, читатели GiveMeSport вряд ли будут иметь представление о форме Украины. Автор Шон Уэббли почему-то прилепил фото игроков сборной Швеции, не заметив даже суперзвездного Златана Ибрагимовича. Публикация висит более суток, но "сине-желтый фейл" до сих пор не исправили.

"Цыников, Мараменко и Караве", – журналисты Marca эпично опозорились, называя составы на матч Украина – Испания