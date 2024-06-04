Ибрагимович стал игроком сборной Украины – английское издание оконфузилось в статье о "старомодности" команды Реброва
Европейские СМИ продолжают коллекционировать фейлы, когда пишут о сборной Украины.
Английское издание GiveMeSport опубликовало большой материал о формах сборных-участниц Евро-2024.
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Украине уделили особое внимание, поскольку "сине-желтые" сыграют в форме образца еще прошлого чемпионата Европы. Такая ситуация сложилась из-за конфликта с техническим партнером Joma, которая продолжает одевать российские команды.
Впрочем, читатели GiveMeSport вряд ли будут иметь представление о форме Украины. Автор Шон Уэббли почему-то прилепил фото игроков сборной Швеции, не заметив даже суперзвездного Златана Ибрагимовича. Публикация висит более суток, но "сине-желтый фейл" до сих пор не исправили.
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