Защитник Уэсли Фофана забил свой дебютный мяч за "синих", но не смог доиграть даже до конца первого тайма.

Челси – Милан – 3:0 – видео голов и обзор матча

21-летний француз травмировал колено и покидал поле со слезами на глазах. Недавно у Фофана уже была страшная травма, из-за которой он вылетал на 7 месяцев. Впрочем, на этот раз все не так драматично. Центрбек пропустит 4-6 недель и еще надеется поехать на ЧМ-2022 в составе сборной Франции, информирует TalkSport. В ближайший месяц Челси проведет 9 матчей, среди которых еще одно сражение с Миланом и поединки против МЮ и Арсенала в АПЛ.

Напомним, летом лондонцы заплатили Лестеру за Фофана безумные 80 млн евро.

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