Захисник Уеслі Фофана забив свій дебютний м'яч за "синіх", але не зміг дограти навіть до кінця першого тайму.

Челсі – Мілан – 3:0 – відео голів і огляд матчу

21-річний француз травмував коліно і покидав поле зі сльозами на очах. Нещодавно у Фофана вже була страшна травма, через яку він вилітав на 7 місяців. Втім, цього разу все не так драматично. Центрбек пропустить 4-6 тижнів і зберігає надію поїхати на ЧС-2022 у складі збірної Франції, інформує TalkSport. У найближчий місяць Челсі проведе 9 матчів, серед яких ще одна битва з Міланом та поєдинки проти МЮ і Арсенала в АПЛ.

Нагадаємо, влітку лондонці заплатили Лестеру за Фофана шалені 80 млн євро.

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