Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньйоль определился с футболистами, которые будут готовиться к чемпионату Европы в Германии.

Тренерский штаб сборной Грузии вызвал на подготовительный этап 26 футболистов, сообщает официальный сайт грузинской футбольной федерации. "Крестоносцы" в рамках подготовки сыграют товарищеский матч со сборной Черногории (9 июня).

Звезду Шахтера зовут в 2 топ-чемпионата и Селтик – агент игрока подтвердил предметный интерес

В заявку попал полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили, который ранее выступал за Украину, а также защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили (в последнее время потерявший место в основе "горняков"). Также в списке присутствует экс-хавбек Днепра, киевского Арсенала и Кривбасса 38-летний Джаба Канкава.

Вратари: Георгий Мамардашвили (Валенсия), Георгий Лория (Динамо Тбилиси), Лука Гугешашвили (Карабах).

Защитники: Соломон Кверквелия (Аль-Охдуд), Гурам Кашия (Слован), Георгий Гвелесиани (Персеполис), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили (Кремонезе), Отар Какабадзе (Краковия), Георгий Гочолейшвили (Шахтер), Джемал Табидзе (Панетоликося).

Полузащитники: Отар Китеишвили (Штурм), Ника Квеквескири (Лех), Георгий Чакветадзе (Уотфорд), Георгий Цитаишвили (Динамо Батуми), Леван Шенгелия (Панетоликос), Сандро Алтунашвили (Вольфсбергер), Георгий Кочорашвили (Леванте), Джаба Канкава (Слован), Анзор Меквабишвили (Университатя Крайова), Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед).

Нападающие: Зурико Давиташвили (Бордо), Буду Зивзивадзе (Карлсруэ), Георгий Микаутадзе (Мец), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия (Наполи).

Напомним, Грузия на чемпионате Европы будет выступать в группе F, где ее соперниками будут Португалия, Турция и Чехия.

Динамо разбило Баварию по-грузински, а три легенды Сакартвело разъехались разными путями – инсульт, политика и тюрьма