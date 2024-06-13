“За день до старта Евро-2024 национальная сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе BRITA Arena, что расположен в городе Висбаден – административном центре земли Гессен.

На официальное мероприятие Евро посетили почти пять тысяч болельщиков, большинство из которых – украинцы, которые были вынуждены покинуть родное государство из-за полномасштабного вторжения российских террористов.

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Перед началом тренировки премьер-министр земли Гессен Борис Райн поприветствовал сборную Украины в центре поля: "Я очень рад, что Украина вышла на чемпионат Европы по футболу в Германии. Украина принадлежит к Европе и европейской футбольной семье. Я надеюсь, что игры, которые проводит сборная Украины, могут немного утешить людей дома, а также их соотечественников, которые вынуждены были приехать к нам, в трудные времена. Все украинцы в гостях у друзей – во время Евро и не только. Я желаю Украине успеха на чемпионате Европы! Слава Украине!" – сказал Райн в четверг на открытой тренировке сборной Украины на BRITA Arena в Висбадене.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поблагодарил гостеприимных хозяев Евро: "Мы уже благодарны Германии, которая является нашим важным партнером. Мы благодарны за возможности, предоставленные нам для тренировки и игры, и искренне благодарим всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Слава Украине!"

После совместного исполнения Гимна Украины с болельщиками, присутствующими на BRITA Arena, "сине-желтые" начали тренировку. Все упражнения, которые выполняли игроки, болельщики сопровождали аплодисментами и ободряющими возгласами. Фаны громко скандировали имена своих любимцев: "Мудрик, Ярмоленко, Лунин, Зинченко, Таловеров, Судаков...". Фактически каждый из игроков услышал свое имя сегодня много раз. Так же живо горячие болельщики сборной реагировали на каждый точный удар, классный сейв или мастерский прием мяча.

Присутствие зрителей никоим образом не повлияло на рабочий план тренировки. Кроме держания мяча в квадратах, сборники имели и тактические задачи, в частности выполняли пасинг с завершением, удары по воротам после передач, а также поработали в игровых сериях "семь на семь".

В тренировке приняли участие 25 игроков – все, кроме Виталия Миколенко, которому вчера было сделано МРТ. По словам главного врача национальной команды Романа Жолобайлюка, обследование показало, что Виталию удалось избежать худших последствий после подката молдавского защитника. Поэтому медицинский штаб начал активную реабилитацию игрока, что дает нам надежду увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.

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После завершения работы на поле игроки уделили внимание болельщикам, раздав автографы и сделав немало селфи по просьбе фанов. Конечно, очень трудно удовлетворить интерес всех, особенно, когда их приходит почти пять тысяч, однако ребята никуда не спешили и прошли всю линию фанов с одной стороны поля, а Александр Зинченко даже быстро перебежал на противоположную бровку, где было меньше болельщиков, и также сделал селфи и оставил автограф многим из них.

На выезде со стадиона украинцы провожали свою команду бесчисленным числом сине-желтых флагов и возгласами "Слава Украине!": уже с первого своего полноценного дня на Евро-2024 сборная Украины почувствовала мощную поддержку и любовь своих болельщиков, одновременно почувствовав особый статус финального турнира", – сообщает пресс-служба УАФ.

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