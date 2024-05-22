Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль визначився з футболістами, які готуватимуться до чемпіонату Європи у Німеччини.

Тренерський штаб збірної Грузії викликав на підготовчий етап 26 футболістів, повідомляє офіційний сайт грузинської футбольної федерації. "Хрестоносці" в рамках підготовки зіграють товариський матч зі збірною Чорногорії (9 червня).

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У заявку потрапив півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі, який раніше виступав за Україну, а також захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі (який останнім часом втратив місце в основі "гірників"). Також у списку присутній екс-хавбек Дніпра, київського Арсенала та Кривбаса 38-річний Джаба Канкава.

Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Валенсія), Георгій Лорія (Динамо Тбілісі), Лука Гугешашвілі (Карабах).

Захисники: Соломон Кверквелія (Аль-Охдуд), Гурам Кашія (Слован), Георгій Гвелесіані (Персеполіс), Лаша Двалі (АПОЕЛ), Лука Лочошвілі (Кремонезе), Отар Какабадзе (Краковія), Георгій Гочолейшвілі (Шахтар), Джемал Табідзе (Панетолікося).

Півзахисники: Отар Кітеішвілі (Штурм), Ніка Квеквескірі (Лех), Георгій Чакветадзе (Уотфорд), Георгій Цітаішвілі (Динамо Батумі), Леван Шенгелія (Панетолікос), Сандро Алтунашвілі (Вольфсбергер), Георгій Кочорашвілі (Леванте), Джаба Канкава (Слован), Анзор Меквабішвілі (Універсітатя Крайова), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед).

Нападники: Зуріко Давіташвілі (Бордо), Буду Зівзівадзе (Карлсруе), Георгій Мікаутадзе (Мец), Георгій Квілітая (АПОЕЛ), Хвіча Кварацхелія (Наполі).

Нагадаємо, Грузія на чемпіонаті Європи виступатиме у групі F, де її суперниками будуть Португалія, Туреччина та Чехія.

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