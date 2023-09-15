Вингер Динамо забил и создал еще один гол в игре против Суареса – видео
Хавбек РБ Брагантино Витиньо, права на которого принадлежат Динамо, стал героем встречи с Гремио, за который выступает Луис Суарес.
Чемпионат Бразилии 2023, 23-й тур
РБ Брагантино – Гремио – 2:0
Голы: Педру Жоау, 20, (аг.), Витиньо, 45+1
РБ Брагантино повел в счете на 20 минуте: вратарь Гремио отразил удар Лукаса Эвангелисты, а Витиньо был первым на мяче. Впрочем, динамовец находился под очень острым углом, поэтому отдал передачу в центр, а Педру Жоау, пытаясь ее перехватить, занес мяч в ворота.
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Перед перерывом Витиньо забил и сам – вингер, права на которого до сих пор принадлежат Динамо, выскочил из-за спины защитника и первым среагировал на рикошет. Суарес и Ко не смогли ответить хотя бы голом, поэтому игра завершилась со счетом 2:0.
Эта победа позволила РБ Брагантино набрать 39 очков и приблизиться к лидерам – Ботафого (51 пункт). Гремио же так же имеет 39 баллов. Витиньо за 31 матч в составе РБ Брагантино отметился 2 голами и 6 ассистами.
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