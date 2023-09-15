Хавбек РБ Брагантіно Вітінью, права на якого належать Динамо, став героєм зустрічі з Греміо, за який виступає Луїс Суарес.

Чемпіонат Бразилії 2023, 23-й тур

РБ Брагантіно – Греміо – 2:0

Голи: Педру Жоау, 20, (аг.), Вітінью, 45+1

РБ Брагантіно повів у рахунку на 20 хвилині: воротар Греміо відбив удар Лукаса Евангелісти, а Вітінью був першим на м'ячі. Втім, динамівець перебував під дуже гострим кутом, тому віддав передачу в центр, а Педру Жоау, намагаючись її перехопити, заніс м'яч у ворота.

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Перед перервою Вітінью забив і сам – вінгер, права на якого досі належать Динамо, вискочив з-за спини захисника та першим зреагував на рикошет. Суарес і Ко не змогли відповісти бодай голом, тож гра завершилась з рахунком 2:0.

Ця перемога дозволила РБ Брагантіно набрати 39 очок та наблизитись до лідерів – Ботафого (51 пункт). Греміо ж так само має 39 балів. Вітінью за 31 матч у складі РБ Брагантіно відзначився 2 голами та 6 асистами.

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