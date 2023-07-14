Бразилець вчора пройшов медогляд в Ноттінгем Форест, повідомляє Нізаар Кінсела у своєму твіттері.

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Проте, за інформацією Фабріціо Романо, трансфер Вілліана до "лісорубів" ще не завершений, хоча Ноттінгем має намір закрити угоду в найближчі години. Бразильця також хочуть підписати Фулхем, з яким у Вілліана завершився контракт, та клуби з Саудівської Аравії.

До слова, минулий сезон хавбек провів у складі Фулхема, зігравши 30 матчів, у яких відзначився 5 голами та 6 асистами.

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Exclusive: Willian is having his medical at Nottingham Forest. https://t.co/bD9TkPUEo9 — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 13, 2023