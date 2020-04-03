"Виллиан засовывал живот в шорты, как кусок сала – потом выходил и дважды забивал": Тотовицкий – о режиме звезд Шахтера

Хавбек Десны Андрей Тотовицкий признал, что во времена его выступлений за Шахтер далеко не все придерживались диеты.

"Приехали мы на сбор в Австрию. Бразильцы прилетели чуть позже, среди них был и Виллиан.

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У нас был товарищеский матч, перед ним Виллиан переодевался – снял футболку, а у него просто живот выпадает. Он берет этот живот, засунул в шорты, как кусок сала забросил. А потом выходит и дважды забивает. Если бы я такой отъел, то уже завязал бы с футболом", – цитирует Тотовицкого Tribuna.

Напомним, Виллиан выступал за Шахтер с 2007 по 2012 годы, после чего перебрался в Анжи за 35 млн евро.

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