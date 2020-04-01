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Виллиан может переехать на Апеннины – экс-звездой Шахтера интересуется Ювентус

19:50 11 Читати українською
Виллиан может переехать на Апеннины – экс-звездой Шахтера интересуется Ювентус
Виллиан / Фото из открытых источников

Бразильского вингера Виллиана, который до сих пор не договорился о продолжении сотрудничества с лондонским Челси, может перехватить итальянский гранд.

Полузащитник Челси Виллиан может покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в Италии, сообщает издание Daily Mail.

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31-летний бразильский футболист попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Видеть Виллиана в команде хочет лично главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри, который имеет опыт сотрудничества с экс-звездой Шахтера – в сезоне 2018/19 итальянец возглавлял "аристократов".

Ранее Виллиан заявлял, что хотел бы продолжить свою карьеру в АПЛ, однако не исключил, что может сменить клуб и чемпионат. Действующий контракт бразильца с Челси завершается уже летом этого года и стороны никак не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Напомним, Виллиан в 2007-2013 годах защищал цвета донецкого Шахтера. В текущем сезоне бразилец принял участие в 28 матчах АПЛ, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами.

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