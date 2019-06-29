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Виллиан признался, кого хочет видеть в тренерском кресле Челси

21:24 114 Читати українською
Виллиан признался, кого хочет видеть в тренерском кресле Челси
Виллиан и Фрэнк Лэмпард / Фото onefootball

Вингер Челси Виллиан поделился мыслями относительно будущего наставника лондонского клуба.

"Лэмпард – легенда. Он показал себя прекрасным игроком для этого клуба и выиграл все возможные титулы. Он уже заслуживает уважения и поддержку за то, чего добился с клубом.

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Если Челси его назначит, все будут рады. Думаю, он к этому готов. Он только начинает тренерскую карьеру, но у него есть все для успеха", – цитирует Виллиана football.london.

Напомним, последний сезон легенда Челси Фрэнк Лэмпард провел на тренерском мостике Дерби Каунти и финишировал с командой на 6-й строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

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