toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Вілліан зізнався, кого хоче бачити у тренерському кріслі Челсі

21:23 370 Читать на русском
Вілліан зізнався, кого хоче бачити у тренерському кріслі Челсі
Вілліан та Френк Лемпард / Фото onefootball

Вінгер Челсі Вілліан поділився думками щодо майбутнього наставника лондонського клубу.

"Лемпард – легенда. Він показав себе чудовим гравцем для цього клубу і виграв всі можливі титули. Він вже заслуговує на повагу і підтримку за те, чого досягнув з клубом.

Лемпард наблизився до повернення в Челсі – Дербі Каунті дозволив "синім" вести перемовини із своїм тренером

Якщо Челсі його призначить, всі будуть раді. Думаю, він до цього готовий. Він тільки починає тренерську кар'єру, але у нього є все для успіху", – цитує Вілліана football.london.

Нагадаємо, останній сезон легенда Челсі Френк Лемпард провів на тренерському містку Дербі Каунті та фінішував з командою на 6-й сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд Брідж

blog_ava
Аргентина перемогла Венесуелу в 1/4 фіналу Копа Амеріка: неоднозначна гра "альбіселесте" та Мессі, фантастичний Мартінес
03:01
4504
Теги
Челсі Челсі Англія Вілліан Вілліан Дербі Каунті Дербі Каунті Френк Лемпард Френк Лемпард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
67
дн
:
20
год
:
27
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук