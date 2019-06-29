Вілліан зізнався, кого хоче бачити у тренерському кріслі Челсі

Вінгер Челсі Вілліан поділився думками щодо майбутнього наставника лондонського клубу.

"Лемпард – легенда. Він показав себе чудовим гравцем для цього клубу і виграв всі можливі титули. Він вже заслуговує на повагу і підтримку за те, чого досягнув з клубом.

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Якщо Челсі його призначить, всі будуть раді. Думаю, він до цього готовий. Він тільки починає тренерську кар'єру, але у нього є все для успіху", – цитує Вілліана football.london.

Нагадаємо, останній сезон легенда Челсі Френк Лемпард провів на тренерському містку Дербі Каунті та фінішував з командою на 6-й сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу.

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