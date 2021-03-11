"В чемпионате Испании Вильярреал занимает седьмую строчку, они рискуют не попасть даже в зону еврокубков. Поэтому для них матч с киевлянами – это очередной шаг на пути к финалу, который даст возможность стартовать в Лиге чемпионов. Динамо сейчас как таковой хорошей игры не показывает. Думаю, выберут как всегда проверенную тактику: играть от защиты, выжидать и искать шанс в контратаке.

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В свое время, когда я играл за Валенсию, чуть не перешел в Вильярреал. Я хорошо знаю ее возможности, слежу за этой командой в чемпионате. У них задача пройти в следующий этап. Испанские газеты пишут, что им выпал соперник не на ходу, поэтому есть шанс обыграть по сумме двух матчей.

Какие недостатки можно выделить у испанцев? Когда смотрю чемпионат Испании, замечаю, что они заигрываются и открывают зоны, и на этом их ловят. Особенно играя дома, бегут вперед, хотят выиграть, забывая об обороне. У них нет защитной схемы. Они и в Киеве будут так играть: бежать, открываться, и этим недостатком Динамо может воспользоваться. Под такую ​​игру желательно выпустить Супрягу, который бежит и правильно открывается в обнаженные зоны.

Динамо дома надо решать простой вопрос – выиграть, потому что на выезде они будут играть от обороны. С Брюгге повезло, что у них не играло половина состава, и динамовцы поймали их на этом. Против испанцев такого не будет, это совсем другой соперник, к тому же он сыграет боевым составом. У них хорошая середина поля, которая будет "катать", и использовать моменты до верного", – сказал Саленко в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между украинской и испанской командами состоится уже сегодня, 11 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

Динамо – Вильярреал: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы