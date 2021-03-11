"У чемпіонаті Іспанії Вільяреал посідає сьому сходинку, вони ризикують не потрапити навіть у зону єврокубків. Тому для них матч з киянами – це черговий крок на шляху до фіналу, який дасть можливість стартувати у Лізі чемпіонів. Динамо на даний момент як такої хорошої гри не показує. Думаю, виберуть як завжди перевірену тактику: грати від захисту, вичікувати і шукати шанс у контратаці.

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Свого часу, коли я грав за Валенсію, мало не перейшов у Вільяреал. Я добре знаю її можливості, стежу за цією командою у чемпіонаті. У них завдання пройти в наступний етап. Іспанські газети пишуть, що їм випав суперник, який не на ходу, тому є шанс обіграти за сумою двох матчів.

Які недоліки можна виділити у іспанців? Коли дивлюся чемпіонат Іспанії, помічаю, що вони заграються і відкривають зони, і на цьому їх ловлять. Особливо граючи вдома, біжать вперед, хочуть виграти, забуваючи про оборону. У них немає захисної схеми. Вони і в Києві будуть так грати: бігти, відкриватися, і цим недоліком Динамо можна скористатися. Під таку гру бажано випустити Супрягу, який біжить і правильно відкривається в оголені зони.

Динамо вдома варто вирішувати просте питання – виграти, бо на виїзді вони будуть грати від оборони. З Брюгге пощастило, що у них не грало половина складу, і динамівці зловили їх на цьому. Проти іспанців такого не буде, це зовсім інший суперник, до того ж він зіграє бойовим складом. У них хороша середина поля, яка буде "катати", і використовувати моменти до вірного", – сказав Саленко у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Ліги Європи між українською та іспанською командами відбудеться вже сьогодні, 11 березня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:55.

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