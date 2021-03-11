"Не хотел бы рассуждать, кто больше фаворит этого противостояния. Футбол с каждым годом выравнивается, и как показывает практика, не всегда фавориты побеждают. Тот, кто правильно настроится, кто лучше изучит соперника, и с каким багажом подойдет к матчам, тот, в результате, и отпразднует общий успех.

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Что касается Вильярреала, то, на мой взгляд, эта команда входит в топ-5 чемпионата Испании. Не так давно она пригласила нескольких игроков высокого уровня. В Вильярреал пришел капитан Валенсии Даниэль Парехо, Франсис Коклен имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. Кроме того, раскрылись нападающие Вильярреала, хорошо играют сейчас, забивают. Также в составе соперника Динамо есть игроки сборной Испании. В обороне тоже есть исполнители, которые умеют начинать организовывать атаки. Отмечу в этом защитника Пау Торреса, нравится полузащитник Сэмюэль Чуквуезе.

Что для испанцев важнее – Лига Европы или Примера? Думаю, многое будет зависеть от того, какой состав выберет на игру в Киеве Унаи Эмери. Он может сделать микс, доверить место на поле в первой игре молодым, среди них Фернандо Ниньо, Алехандро Баена, Ереми Сантос. Поскольку в чемпионате у Вильярреала были в последних играх неудачи, тренер на Лигу Европы может несколько изменить состав, но молодые игроки тоже захотят проявить себя. В этом и шанс для Динамо, в составе которого тоже достаточно молодежи. Считаю, что шансы у Динамо есть на суммарный проход Вильярреала.

Самая сильная линия у Вильярреала – это атака. Ей надо уделить особое внимание. Отмечу Пако Алькасера, Жерара Морено, Сэмюэля Чуквуезе.

Унаи Эмери топ-тренер и я был у него на стажировке. Он принадлежит к числу тех специалистов, которые досконально изучают соперника, знают все его сильные и слабые стороны. Поэтому было бы хорошо, если Динамо удастся сделать какой-то сюрприз для Вильярреала. Самое главное, чтобы команда верила в свои силы. Сейчас уровень футбола в Европе более или менее ровный. Надо не играть на отбой, а верить в свои силы и шансы будут. Хочется, чтобы Динамо прошло в результате дальше", – сказал Маркевич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, матч между украинской и испанской командами начнется 11 марта в 19:55, а ровно через неделю коллективы сойдутся снова в Испании.

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