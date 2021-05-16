Все матчи 37 тура Примеры состоялись в одно время. Тройка лидеров заочно продолжала борьбу за титул, а остальные команды решали свои задачи.

Чемпионат Испании, 37 тур

Алавес – Гранада – 4:2

Голы: Понс, 8, Дуарте, 21 Хоселу, 66, Риоха, 72 – Молина, 31, Пуертас, 63

Бетис – Уэска – 1:0

Гол: Иглесиас, 57

Удаление: Эскриче 90+4 (У)

Валенсия – Эйбар – 4:1

Голы: Гедеш, 3, 49, Солер, 19, 30 – Хиль, 39

Вильярреал – Севилья – 4:0

Голы: Бакка, 34, 47, 79, Морено, 66

Удаление: Карлос, 53 (С)

Кадис – Эльче – 1:3

Голы: Мари, 15 – Милья, 58, Гонсалес, 64, Фидель, 88

Реал Сосьедад – Вальядолид – 4:1

Голы: Исак, 6, 16, Силва, 28, Янузай – Маркос, 82

Хетафе – Леванте – 2:1

Голы: Аленья, 13, Кубо, 84 – Мелеро, 30

Удаление: Тимор, 90+1 (Х)

Алавес и Гранада устроили самый яркий матч тура, хотя обе команды уже не имеют турнирной мотивации. Бетис благодаря голу Иглесиаса добыл минимальную победу и удержал шестое место. На него покушался Вильярреал, который на своем поле разгромил Севилью. 34-летний Карлос Бакка вспомнил молодость, расстроив бывшую команду хет-триком.

Месси готов присоединиться к Манчестер Сити ради астрономической зарплаты, – The Sun

Параллельно Валенсия издевалась над Эйбаром. Гедеш и Солер оформили дубли, официально отправив "оружейников" в Сегунду. Реал Сосьедад устроил аналогичное наказание еще одному борцу за выживание – Вальядолиду. Клуб легендарного бразильца Роналдо остался на предпоследнем месте, а в 38 туре придется принимать Атлетико.

А вот Эльче дожал Кадис, сохранив свои шансы на выживание (с Уэской по 33 очка, однако хуже результаты личных встреч). Хетафе победил Леванте в еще одной битве "немотивированных".

Атлетико и Реал синхронно одержали тяжелые победы и разыграют титул, а Барселона проиграла Сельте и вылетела из гонки