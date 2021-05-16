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Заманивать Месси будут бешеной зарплатой. Нападающий Барселоны согласится поехать в Англию, если ему предложат 500 тысяч фунтов в неделю "чистыми". В таком случае Лео стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ. Контракт будет рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

Добавим, что Месси провел в текущем сезоне 46 матчей, отличился 37 голами и 14 ассистами.

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