Мадридские Атлетико и Реал, а также Барселона сыграли очередные матчи на финише сезона в испанской Ла Лиге. Отчет поединков читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 37-й тур

Атлетик – Реал – 0:1

Гол: Начо, 68

Удаление: Рауль Гарсия, 89 (А, вторая желтая карточка)

Атлетіко – Осасуна – 2:1

Голы: Ренан Лоді, 82, Суарес, 88 – Будимир, 76

Барселона – Сельта – 1:2

Голы: Месси, 28 – Мина, 38, 89

Удаление: Лангле, 83 (Б, вторая желтая карточка)

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В Бильбао местные "львы" и столичный Реал в первой половине показали много желания и борьбы с минимумом зрелища. "Сливочные" дважды претендовали на одиннадцатиметровый, но судейская бригада не заметила игры рукой Морсильо и фол против Бензема, когда французский форвард упал после контакта с оппонентом.

Первые удары в створ ворот команды провели уже после перерыва. На 50-й минуте тот же Морсильо пробил в ближний угол из пределов штрафной зоны, но Куртуа с его ударом справился. Реал ответил выстрелом Модрича с линии штрафной после передачи Винисиуса – Симон вытащил мяч из-под стойки! А на 61-й за басков сыграла перекладина после удара головой Каземиро.

В конце концов, давление мадридцев привело к забитому на 68-й минуте мячу. Каземиро получил пас в штрафной, протащил мяч к линии и прострелил, Бензема не смог пробить, но сфера попала в ногу Начо и влетела в угол ворот – 0:1!

В поединке Атлетико и Осасуны самое интересное произошло во второй 45-й минутке. "Матрасники", казалось, вышли вперед на 59-й минуте: Стефан Савич замкнул дальнюю штангу после стандарта, но команда VAR обнаружила офсайд и гол отменили. Разочарованные мадридцы вскоре пропустили, не уследив за Анте Будимиром. Хорват головой эффектно замкнул прострел с левого фланга, а Облак отбил мяч уже из ворот.

Атлетико, однако, нашел в себе силы не только отыграться, но и вырвать победу. На 82-й Фелиш бросил в прорыв Ренана Лоди, а то как заправский форвард наказал кипера гостей голом в ближний угол. А за две минуты до конца основного времени Луис Суарес с 10-ти метров результативно завершил затяжку атаку "матрасников"!

На Камп Ноу местная Барса взялась за дело сразу. Гризманн, Дембеле, дважды Месси могли делать счет разгромным еще до 25-й минуты. Наконец повели в счете "блаугранас" на 28-й благодаря Лионелю Месси. Аргентинец забил нетипичный для себя мяч, замкнув головой из пределов штрафной заброс от Бускетса.

Галисийцы, однако, отыгрались уже десять минут спустя. Это Аспас в быстрой атаке "кельтов" с левого фланга отдал в зону полукруга штрафной, Санти Мина принял мяч и решился на удар, который стал настоящей неожиданностью для тер Штегена. Этот гол немного успокоил игру. По крайней мере, в первой половине.

После перерыва первым обострил ситуацию юный Мориба. Хавбек на 54-й минуте решился на дальний выстрел – мяч просвистел над девяткой. Дальше Араухо упустил супермомент после скидки Пике, ударив над воротами с нескольких метров. Сельта ответила на 71-й: Суарес пробил низом со средней дистанции, но тер Штеген вытащил мяч из угла.

Затем случилась катастрофа. Лангле получил второй "горчичник" и отправился отдыхать досрочно. Санти Мина же в концовке поединка оказался в нужном месте в нужное время и добил в сетку опасный прострел-удар Солари с правого фланга – победа Сельты.

По результатам 37-го тура в лидерах остался Атлетико. У "матрасников" в активе 83 очка. В свою очередь Реал остался вторым (81 пункт), а Барселона – третья и потеряла все шансы на титул (76 баллов).

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