"Желтая субмарина" получила серьезную пробоину, оставшись на несколько матчей без Пау Торреса.

Как известно, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило испанскому Вильярреалу со счетом 0:2. Первый гол в матче записал на свой счет Пау Торрес. Защитник отыграл весь тайм, однако, после перерыва на поле уже не вышел.

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Как оказалось, он получил повреждение и не смог продолжить поединок. Медики после обследования диагностировали у 24-летнего футболиста повреждение мышц левой ноги, сообщает официальный Твиттер "желтой субмарины". Восстановление продлится минимум две недели.

Таким образом, Пау, кроме поединков Ла Лиги против Эйбара и Кадиса, гарантированно не сможет помочь своей команде в ответном матче против Динамо, который состоится 18 марта.

Напомним, Торрес в текущем сезоне провел за Вильярреал 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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