"Жовта субмарина" зазнала серйозної пробоїни, залишившись на кілька матчів без Пау Торреса.

Як відомо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилось іспанському Вільяреалу з рахунком 0:2. Перший гол у матчі записав на свій рахунок Пау Торрес. Захисник відіграв увесь тайм, однак, по перерві на поле вже не вийшов.

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Як виявилось, оборонець зазнав пошкодження і не зміг продовжити поєдинок. Медики після обстеження діагностували у 24-річного футболіста пошкодження м'язів лівої ноги, повідомляє офіційний Твіттер "жовтої субмарини". Відновлення триватиме мінімум два тижні.

Таким чином, Пау, окрім поєдинків Ла Ліги проти Ейбара та Кадіса, гарантовано не зможе допомогти своїй команді у матчі-відповіді проти Динамо, який відбудеться 18 березня.

Нагадаємо, Торрес у поточному сезоні провів за Вільяреал 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи.

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