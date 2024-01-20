Нападающий Гонсалу Гедеш вернулся в чемпионат Испании. Вторую часть сезона 2023/24 он проведет в составе Вильярреала.

"Желтая субмарина" объявила о договоренности с Вулверхэмптоном о переходе 27-летнего Гонсалу Гедеша. Аренда португальца рассчитана до завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт Вильяреала.

Лунин разочаровал Переса в неудачном матче с Атлетико – президент Реала размышляет над радикальным решением

В новой команде Гедеш выбрал 9-й номер. Опции выкупа футболиста у Вильярреала нет. Приход Гедеша – инициатива наставника "субмарины" Марселино Тораля, ранее работавшего с ним в Валенсии.

Первую часть сезона Гонсалу Гедеш отыграл в составе Бенфики, но явно не впечатлил. За команду Анатолия Трубина он оформил всего два ассиста и не забил ни одного гола в 14-ти матчах. Летом 2022-го Вулверхэмптон заплатил ПСЖ 32 миллиона евро, но заиграть в АПЛ португалец не смог. Форвард потерял место и в сборной, в которую последний раз вызывался еще в июне 2022 года.

Гедеш стал вторым новичком "субмарины" в зимнее окно. Ранее испанский клуб подписал защитника Эрика Байли, пришедшего свободным агентом.

В текущем сезоне Ла Лиги Вильярреал занимает только 15 место турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на 4 очка. Такие результаты привели к двум сменам тренера – вместо Кике Сетьена команду возглавил Пачета, которого позже заменил Марселино Гарсия Тораль.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців