Нападник Гонсалу Гедеш повернувся в чемпіонат Іспанії. Другу частину сезону 2023/24 він проведе у складі Вільяреала.

"Жовта субмарина" оголосила про домовленість із Вулверхемптоном про перехід 27-річного Гонсалу Гедеша. Оренда португальця розрахована до завершення сезону 2023/24, інформує офіційний сайт Вільяреала.

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У новій команді Гедеш обрав 9 номер. Опції викупу футболіста у Вільяреала немає. Прихід Гедеша – ініціатива наставника "субмарини" Марселіно Тораля, який раніше працював з ним у Валенсії.

Першу частину сезону Гонсалу Гедеш відіграв у складі Бенфіки, але явно не вразив. За команду Анатолія Трубіна він оформив лише два асисти і не забив жодного гола в 14-ти матчах. Влітку 2022-го Вулверхемптон заплатив ПСЖ 32 мільйони євро, але заграти в АПЛ португалець не зміг. Форвард втратив місце і у збірній, до якої востаннє викликався ще у червні 2022 року.

Гедеш став другим новачком "субмарини" у зимове вікно. Раніше іспанський клуб підписав захисника Еріка Байлі, який прийшов вільним агентом.

У поточному сезоні Ла Ліги Вільяреал посідає тільки 15 місце турнірної таблиці, відірвавшись від зони вильоту на 4 очки. Такі результати призвели до двох змін тренера – замість Кіке Сетьєна команду очолив Пачета, якого згодом замінив Марселіно Гарсія Тораль.

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