Вильярреал принимает киевское Динамо 18 марта в ответном матче 1/8 финала ЛЕ. Где смотреть матч Вильярреал – Динамо онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Возможно, последняя игра киевлян в еврокубковом сезоне 2020/21, ведь команде Мирчи Луческу нужно отыгрывать домашнее поражение, что представляется чрезвычайно сложной задачей. Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Динамо на "Футбол 24" стартует 18 марта в 22:00 по Киеву. "Бело-синие" в своей истории не то, что ни разу не побеждали "желтую субмарину", но и не забили ни одного мяча в трех предыдущих матчах – 0:0, 0:2, 0:2.

Вильярреал – Динамо: прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

Вильярреал – Динамо: где смотреть матч ЛЕ

Встречу в прямом эфире на территории Украины традиционно покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Вильярреал – Динамо онлайн можно на MEGOGO (Volia Football HD 1), а также игру покажет платформа oll.tv. Прямая трансляция поединка Лиги Европы также состоится на телеканале "Футбол 2", где в 21:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск", которая подытожит поединок сразу после его завершения в 23:55.

Напомним, матч между этими командами на НСК Олимпийский в Киеве завершился победой Вильярреала со счетом 2:0. За "желтую субмарину" забивали центральные защитники испанцев – Пау Торрес и Рауль Албиоль.

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