Международная фередация футбола вручила награды также и в женском футболе.

Представительница Барселоны Алексия Путельяс получила награду The Best от ФИФА.

Премию Пушкаша за лучший гол 2022 года выиграл футболист без ноги

Напомним, 29-летняя полузащитница в октябре 2022-го стала обладательницей "Золотого мяча" и первой футболисткой в истории, которой удалось выиграть самую престижную индивидуальную награду два года подряд.

В борьбе за лучшую футболистку 2022 года Путельяс обошла нападающую Арсенала и сборной Англии Бет Мид и голеадорку сборной США Алекс Морган.

Лучшим тренером признали наставницу сборной Англии – нидерландку Сарину Вигман. На позиции вратаря лучшей назвали представительницу Манчестер Юнайтед Мэри Эрпс.

ФИФА составила символическую сборную 2022 года по схеме 3-3-4 - "виноваты" топ-форварды