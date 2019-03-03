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Вилья установил потрясающее футбольное достижение – испанец забивал на пяти континентах

14:26 39 Читати українською
Вилья установил потрясающее футбольное достижение – испанец забивал на пяти континентах
Давид Вилья / ФК Виссел Кобе

Испанский нападающий Давид Вилья теперь может похвастаться невероятным достижением.

37-летний форвард японского Виссел Кобе Давид Вилья забивал голы на пяти континентах, пишет Marca.

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В частности, испанец отличался в Европе, Америке, Африке, Азии и Океании. Всего за карьеру Давид забил 413 голов в 801 матче за различные клубы и сборную Испании.

В Европе Вилья отличился в составе Спортинга Хикон, Сарагосы, Валенсии, Барселоны и Атлетико. Во время выступлений за Нью-Йорк Сити Давид оформил свой гол на американском континенте. Благодаря голу в составе Мельбурна нападающий оставил свой голевой след в Океании. Во время ЧМ-2010 он расписался в воротах на африканском континенте, а вчера испанец оформил дебютный гол в Японии за Виссел Кобе, что позволило ему стать игроком, который отмечался забитым мячом на пяти континентах.

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