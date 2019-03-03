Вілья встановив приголомшливе футбольне досягнення – іспанець забивав на п'яти континентах

Іспанський нападник Давід Вілья тепер може похизуватися неймовірним досягненням.

37-річний форвард японського Віссел Кобе Давід Вілья забивав голи на п'яти континентах, пише Marca.

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Зокрема, іспанець відзначався у Європі, Америці, Африці, Азії та Океанії. Загалом за кар'єру Давід забив 413 голів у 801 матчі за різноманітні клуби та збірну Іспанії.

У Європі Вілья відзначався у складі Спортінга Хікон, Сарагоси, Валенсії, Барселони та Атлетіко. Під час виступів за Нью-Йорк Сіті Давід оформив свій гол на американському континенті. Завдяки голу у складі Мельбурна нападник залишив свій гольовий слід у Океанії Під час ЧС-2010 він розписався у воротах на африканському континенті, а вчора іспанець оформив дебютний гол у Японії за Віссел Кобе, що дозволило йому стати гравцем, який відзначався забитим м'ячем на п'яти континентах.

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