Для этого Вилья выбрал очень неочевидный вариант. Бывший футболист подписал контракт с индийским клубом Одиша, сообщает официальный сайт клуба.

Вилья рассказал о сорванном трансфере в лондонский Арсенал

Испанец возглавил отдел глобальных футбольных операций. Вилья будет консультировать клуб по трансферной политике, а также станет советником президента Раджи Атвала.

Напомним, Вилья на протяжении игровой карьеры выступал за хихонский Спортинг, Сарагосу, Валенсию, Барселону, Атлетико, Нью-Йорк Сити, Мельбурн и Виссел Кобе. Трижды выигрывал чемпионат Испании, становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

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