Вилья официально перешел в Виссел Кобе

Испанский нападающий Давид Вилья официально стал игроком Виссел Кобе.

Давид Вилья стал игроком японской команды Виссел Кобе, подписав полноценный контракт, сообщает официальный Twitter японского клуба. На какой срок рассчитано соглашение, пока неизвестно.

Заметим, что последним клубом испанца был Нью-Йорк Сити, который игрок покинул совсем недавно. К слову, в Виссел Кобе играют такие известные футболисты как Андрес Иньеста и Лукас Подольски.

Вилья и Иньеста вместе выступали за Барселону в 2010-2013 годах. За это время они дважды выигрывали чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.

/

ようこそダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)!

Welcome to David Villa!

\

ニューヨーク・シティFCよりFWダビド ビジャ選手が完全移籍で加入することとなりました!

David #Villa, FW player, to Join #Vissel Kobe from New York City FC on a permanent deal!https://t.co/zDZjNhlNfB#visselkobe pic.twitter.com/jxDW3vRiF7