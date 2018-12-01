toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДЕСНА - ЗАРЯ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Вилья официально перешел в Виссел Кобе

12:13 74 Читати українською
Вилья официально перешел в Виссел Кобе
Вилья официально перешел в Виссел Кобе

Испанский нападающий Давид Вилья официально стал игроком Виссел Кобе.

Давид Вилья стал игроком японской команды Виссел Кобе, подписав полноценный контракт, сообщает официальный Twitter японского клуба. На какой срок рассчитано соглашение, пока неизвестно.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Заметим, что последним клубом испанца был Нью-Йорк Сити, который игрок покинул совсем недавно. К слову, в Виссел Кобе играют такие известные футболисты как Андрес Иньеста и Лукас Подольски.

Виссел Кобе на 90+14-й пропустил от вратаря – Подольски попал в эпицентр драки, а Иньеста пытался защитить немца

Вилья и Иньеста вместе выступали за Барселону в 2010-2013 годах. За это время они дважды выигрывали чемпионат Испании и один раз Лигу чемпионов.

Теги
Главное Мир Трансферы Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити Виссел Кобе Виссел Кобе Давид Вилья Давид Вилья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук