Вілья офіційно перейшов у Віссел Кобе

Іспанський нападник Давід Вілья офіційно став гравцем Віссел Кобе.

Давід Вілья став гравцем японської команди Віссел Кобе, підписавши повноцінний контракт, повідомляє офіційний Twitter японського клубу. На який термін розрахована угода, наразі невідомо.

Зауважимо, що останнім клубом іспанця був Нью-Йорк Сіті, який гравець покинув зовсім нещодавно. До слова, у Віссел Кобе грають такі відомі футболісти як Андрес Іньєста та Лукас Подольскі.

Вілья та Іньєста разом виступали за Барселону в 2010-2013 роках. За цей час вони двічі вигравали чемпіонат Іспанії і один раз Лігу чемпіонів.

ようこそダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)!

Welcome to David Villa!

ニューヨーク・シティFCよりFWダビド ビジャ選手が完全移籍で加入することとなりました!

David #Villa, FW player, to Join #Vissel Kobe from New York City FC on a permanent deal!https://t.co/zDZjNhlNfB#visselkobe pic.twitter.com/jxDW3vRiF7