toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ДЕСНА - ЗОРЯ АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вілья офіційно перейшов у Віссел Кобе

12:13 476 Читать на русском
Вілья офіційно перейшов у Віссел Кобе
Вілья офіційно перейшов у Віссел Кобе

Іспанський нападник Давід Вілья офіційно став гравцем Віссел Кобе.

Давід Вілья став гравцем японської команди Віссел Кобе, підписавши повноцінний контракт, повідомляє офіційний Twitter японського клубу. На який термін розрахована угода, наразі невідомо.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон

Зауважимо, що останнім клубом іспанця був Нью-Йорк Сіті, який гравець покинув зовсім нещодавно. До слова, у Віссел Кобе грають такі відомі футболісти як Андрес Іньєста та Лукас Подольскі.

Віссел Кобе на 90+14-й пропустив від воротаря – Подольскі потрапив в епіцентр бійки, а Іньєста намагався захистити німця

Вілья та Іньєста разом виступали за Барселону в 2010-2013 роках. За цей час вони двічі вигравали чемпіонат Іспанії і один раз Лігу чемпіонів.

Теги
Головне Трансфери Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті Віссел Кобе Віссел Кобе Світ Давід Вілья Давід Вілья
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Десна
15:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук