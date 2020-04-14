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"Видно, что у него действительно есть жопа и яйца": Алиев в восторге от Лукашенко

20:11 49 Читати українською
"Видно, что у него действительно есть жопа и яйца": Алиев в восторге от Лукашенко
Александр Алиев / Фото из открытых источников

Скандальный экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев поделился мыслями по поводу чемпионата Беларуси, продолжающегося несмотря на пандемию коронавируса.

"Сейчас чемпионат Беларуси – номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – прим.) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас – в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.

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"Батька" все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, которые едут в Польшу... Правильно Лукашенко сказал, что ничего туда ехать! У них есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Напомним, в начале месяца в Беларуси все-таки приостановили юниорский и юношеский чемпионаты по футболу, однако соревнования в Высшей лиге и кубковые матчи идут полным ходом.

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Беларусь коронавирус Александр Лукашенко Мир Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев
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