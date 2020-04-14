Алиев оригинально определился, чей Крым

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который в свое время поиграл в составе российского Локомотива и Анжи, рассказал о своей позиции относительно аннексии Крыма.

"Крым – это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно.

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Когда я приехал в Украину – помню, ездил на сборы с киевским Динамо в Ялту. Тогда существовала команда Таврия из Симферополя – они играли в чемпионате Украины.

Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют... Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто не забирал бы у нас Крым, все было бы нормально", – сказал Алиев в интервью изданию Sport24.

Напомним, Алиев выступал в составе киевского Динамо с 2005 по 2010 годы. В России Александр успел поиграть за российские Локомотив (2010) и Анжи (2014-2015).

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