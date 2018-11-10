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Видео дня: отец смешно толкнул на мяч своего сына-вратаря, который ловил ворон – суперсэйв разрывает сеть

20:21 195 Читати українською
Видео дня: отец смешно толкнул на мяч своего сына-вратаря, который ловил ворон – суперсэйв разрывает сеть
Отец помог своему сыну осуществить сейв

В матче чемпионата Уэльса среди юношеских команд (U-10) состоялся неординарный эпизод, который пленил пользователей социальных сетей.

Отец одного из мальчишек, которые защищал ворота, довольно оригинально помог своему сыну отбить мяч. Когда малый потерял рамку и откровенно ловил ворон, папа решил толкнуть свое невнимательное чадо на мяч. Сейв удался просто роскошный, но уже через мгновение соперники таки добили мяч в сетку.

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Лишь за несколько часов смешное видео собрало в твиттере несколько тысяч лайков и репосто. "Образцовый отец", – смеются соцсети над креативным незнакомцем.

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